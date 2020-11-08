В медицинских организациях региона действует 1234 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией.

В медицинских организациях региона действует 1234 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией.89 процентов из них заняты (1097), свободны – 137.7606 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 6 ноября – 115 человек.За период наблюдения в области отмечено 277 летальных случаев.По состоянию на 7 ноября число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за сутки (среднетяжелые и тяжелые формы) – 748, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 183.На стационарном лечении находилось 37 пациентов с ОРВИ и 374 – с пневмонией.