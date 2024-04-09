Министр спорта России посетил Владимирскую область. Высокопоставленного чиновника в Белом доме встречал глава региона Александр Авдеев. Вместе с Олегом Матыциным губернатор обсудил

Министр спорта России посетил Владимирскую область. Высокопоставленного чиновника в Белом доме встречал глава региона Александр Авдеев. Вместе с Олегом Матыциным губернатор обсудил перспективы поддержки областного спорта, планы на будущее, а также развитие региональной инфраструктуры. Олег Матыцин, министр спорта России Наша задача – обеспечить, конечно, современную инфраструктуру, квалифицированные кадры, чтобы готовились, чтобы дети, взрослые, пожилые с