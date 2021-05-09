Дмитрий Рябов пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и отметил, что их подвиг никогда не будет забыт...

Руководство УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве посетило ветеранов, чтобы поздравить их с праздником Великой Победы и отдать дань уважения их беззаветному служению Родине.В этот торжественный день ветеранов поздравили начальник УВД по ЮАО генерал-майор полиции Дмитрий Рябов, помощник начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом полковник внутренней службы Тимофей Гудков, начальник ОМПО майор внутренней службы Людмила Карел, председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Слова поздравлений, сердечные пожелания и памятные подарки начальник Управления Дмитрий Рябов передал ветеранам от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Анатольевича Баранова.Преодолев тяжелые испытания, они победили фашизм, участвовали в восстановлении страны, посвятили всю свою жизнь благородному делу служения Отечеству.Майор милиции Александр Степанович Трубников родился 12 апреля 1926 года в Оренбургской области Ивановского района в хуторе Азнабай. Во время Великой Отечественной войны Александр Степанович служил в войсках НКВД на Западной Украине. В военные годы был награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и другими наградами. После войны продолжил службу в органах МВД.Майор милиции Алексей Николаевич Каштанов заслужил десятки боевых наград. Среди них Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медаль «За отвагу». Испытания, которые выпали на судьбу фронтовика, живы в памяти до сих пор. В 1943 году он 18-летним юношей попал на фронт, где освобождал Прибалтику. Но с Днем Победы война для фронтовика не закончилась. Еще три года он в составе особого отряда обезвреживал мины под Ленинградом, а затем проходил службу в ГАИ.В конце встречи Дмитрий Рябов пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и отметил, что их подвиг никогда не будет забыт. «Сквозь годы мы несем память о вас, солдатах Великой Отечественной войны, которые, не щадя своей жизни, с честью выполнили свой гражданский и патриотический долг».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22