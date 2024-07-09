Часть жителей многоквартирного дома на улице Белоконской обвиняет соседей в оккупации общедомовой территории. Яблоком раздора в соседских войнах стала вот эта огороженная парковка. По

Часть жителей многоквартирного дома на улице Белоконской обвиняет соседей в оккупации общедомовой территории. Яблоком раздора в соседских войнах стала вот эта огороженная парковка. По словам недовольных жителей, инициаторами ее создания выступили их же соседи. Причем без соответствующего решения общего собрания дома. И теперь оставить здесь машины могут только те, кто занимался обустройством парковочного пространства. Данила