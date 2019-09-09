Футболисты столичного ЦСКА провели 9 сентября товарищескую встречу с московским Араратом. Армейцы одержали уверенную победу со счетом 6:0. Хет-трик в матче оформил японский форвард красно-синих Такума Нисимура.

Футболисты столичного ЦСКА провели 9 сентября товарищескую встречу с московским "Араратом". Армейцы одержали уверенную победу со счетом 6:0. Хет-трик в матче оформил японский форвард красно-синих Такума Нисимура.Также за ЦСКА отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и Лукас Сантос. Последний провел первую игру за столичный клуб после своего перехода в стан армейцев.В девятом туре чемпионата России по футболу команда Виктора Гончаренко сыграет в гостях с "Тамбовом". Встреча состоится 15 сентября.