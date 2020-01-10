Что будет с ценами на нефть и с нашей валютой на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий? Об этом в интервью нашей программе рассказал министр экономики Максим Орешкин.

Что будет с ценами на нефть и с нашей валютой на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий? Об этом в интервью нашей программе рассказал министр экономики Максим Орешкин.Сегодня нефтяные котировки немного снижаются. Баррель марки Brent стоит чуть больше 65 долларов, хотя еще в понедельник котировки взлетели почти до 69 долларов. Эксперты опасались, что в качестве ответной меры Иран мог бы закрыть Ормузский прорыв, а это вызвало бы перебои в поставках нефти.Вот, например, статья об этом на сайте CNBC. Издание Market insider прогнозирует даже крах иранской экономики, последствия для всех других стран Ближнего Востока и в конечном итоге замедление и экономики мировой.Максим Орешкин считает, что пока делать такие выводы преждевременно."Некоторые компании начали думать — поставлять или не поставлять нефть через Ормузский пролив. Пока мы видим, что проблем нет, но такие риски существуют. И здесь нужно понимать, что любой такой риск, любые такие перебои — они будут серьезным испытанием для нефтяного рынка и могут привести к серьезным колебаниям", — подчеркнул Максим Орешкин, министр экономики России.По мнению министра, колебания цен на нефть не оказывают сейчас большого влияния на рубль. Тем не менее, российская валюта в последние несколько месяцев стабильно растет, но это связано прежде всего с реформами в нашей стране."Это, в первую очередь, внутренние факторы, внутренние экономические от внешних колебаний, от внешней ситуации, благодаря тем реформам, которые были реализованы, в значительной степени российская экономика изолирована", — отметил Орешкин.В Минэкономики прогнозируют дальнейшее укрепление рубля и инфляцию ниже 3% уже в первом полугодии 2020 года.Фондовый рынок у нас показывает рост — индекс Московской биржи и РТС — на рекордных отметках.Вот как приток инвестиций объясняет министр Орешкин: "Экономика показывает положительные темпы роста, у нас хорошая дивидендная доходность. Это очень хорошие показатели, которые привлекают инвесторов, можно вложить акции и получать гарантированный в определенной степени доход. Это редко где сейчас встретишь на глобальных рынках акций. Поэтому это всё привлекает капиталы, в том числе, извне".Всемирный банк ожидает, что наша экономика в этом году вырастет на 1,6%.