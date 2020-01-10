Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Коврова

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Коврова. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия было установлено, что в сентябре прошлого года фигурант, отдыхая со своим знакомым в сауне, вспомнил, что у последнего остались в комнате коммунальной квартиры денежные средства. Имея ключи от входной двери, которые передал ему хозяин для изготовления дубликата, обвиняемый под выдуманным предлогом покинул заведение и приехал по месту жительства приятеля. Завладев денежными средствами в сумме 8000 рублей, мужчина с места преступления скрылся.Впоследствии он был задержан, свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.