Почти 1200 пенсионеров Ивановской области за три месяца прошли медицинское обследование в рамках нацпроекта Демография. Работа будет продолжена.

Почти 1200 пенсионеров Ивановской области за три месяца прошли медицинское обследование в рамках нацпроекта "Демография". Как информирует ГТРК "Ивтелерадио", работа будет продолжена.Федеральный и региональный проекты "Старшее поколение" реализуются в рамках национального проекта "Демография". С 2020 по 2024 годы одним из мероприятий регионального проекта будут дополнительные скрининги у жителей из сельской местности старше 65 лет. Доставлять пациентов к медикам будут специально созданные бригады. В Ивановском регионе скрининги начались с октября 2019 года. Сорок две бригады уже совершили 220 выездов. Обследование прошли порядка 1200 пожилых жителей региона.