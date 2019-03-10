Не менее 20 тысяч человек приняли в субботу участие в митинге в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Шествие оппозиции завершилось мирно. Обстановка в Каракасе остается спокойной, несмотря на отсутствие электричества.

Не менее 20 тысяч человек приняли в субботу участие в митинге в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Шествие оппозиции завершилось мирно. Обстановка в Каракасе остается спокойной, несмотря на отсутствие электричества.Проправительственный митинг прошел под лозунгами в защиту мира и права страны самостоятельно определять свое будущее. По числу участников проправительственный митинг на этот раз оказался примерно сопоставим с митингом оппозиции. Ранее оппозиционные митинги привлекали больше участников, сообщает ТАСС.Тем временем из-за энергетического коллапса, который произошел в Венесуэле 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции, в Каракасе уже несколько дней закрыты все станции метрополитена. Общественный транспорт в венесуэльской столице был перегружен.Международный аэропорт, расположенный под Каракасом, испытывает серьезные затруднения из-за перебоев с электричеством. Многие рейсы отменены. В залах аэропорта свет периодически появляется благодаря резервным источникам питания, но затем пропадает вновь.В сетевых отелях работают резервные источники питания, но и их хватит только на несколько суток. В домах венесуэльцев отсутствует не только свет, но и вода.Президент Венесуэлы в субботу заявил, что только власти США обладают технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей республике. Он добавил, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются, причем этим работам помешала очередная кибератака.