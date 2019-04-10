Уголовные дела возбуждены в Гороховецком, Ковровском и Суздальском районах.

Вечером 29 марта текущего года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», находившимися на маршруте патрулирования на одной из улиц районного центра, был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 30-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. Проведенное впоследствии освидетельствование подтвердило предположения инспекторов.При дальнейшей проверке было установлено, что ранее местный житель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.При аналогичных обстоятельствах в марте экипажем ДПС ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району был остановлен автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ранее молодой человек уже задерживался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.В отношении местных жителей дознавателями МО МВД России «Ковровский» и ОМВД России по Суздальскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).По обвинению в совершении аналогичного преступления в ближайшее время перед судом предстанет 64-летний житель Гороховецкого района, который в январе текущего года был остановлен инспекторами ОГИБДД в районном центре. В отношении фигуранта дознавателями Отделения МВД России по Гороховецкому району было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу.