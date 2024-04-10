Правоохранители помогли женщине, которая отбывает наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, получить пособие по временной нетрудоспособности.

Правоохранители помогли женщине, которая отбывает наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, получить пособие по временной нетрудоспособности. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что с июля по ноябрь прошлого года дама находилась на лечении в Ярославской области, где ей закрыли электронный лист нетрудоспособности.Органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ получили данные сведения, но выплатить пособие не смогли, так как должностные лица исправительного учреждения не предоставили информацию о трудоустройстве гражданки.«После вмешательства прокуратуры женщине произведена оплата больничного листа в полном объёме», - отмечается в сообщении пресс0-службы ведомства.