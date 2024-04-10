«Розовое ДТП» – так в соцсетях прозвали нелепое столкновение легковушек в одном из дворов в микрорайоне Веризино. Обсуждение аварии получилось бурным, местные жители выложили видео с

«Розовое ДТП» – так в соцсетях прозвали нелепое столкновение легковушек в одном из дворов в микрорайоне Веризино. Обсуждение аварии получилось бурным, местные жители выложили видео с камеры наружного наблюдения. Автоледи в ярком розовом костюме вышла из машины, почти сразу же ее «Рено Каптюр» начал движение задним ходом, но женщина этого не заметила. В итоге неуправляемый