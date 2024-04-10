В Суздале стартовал Кубок мира по бильярдному спорту Классик Такое название турнир получил,...

В Суздале стартовал Кубок мира по бильярдному спорту "Классик"Такое название турнир получил, благодаря одноименному фильму режиссера Георгия Шенгелии, вышедшему на экраны в 1998 году. Именно благодаря этой картине, снятой в городе-музее, жители области стали массово заниматься русским бильярдом. Репортаж Александра Сыпченко.Губернатор региона Александр Авдеев уверенно забивает свояка при разбое пирамиды. Это стартовый удар кубка мира по бильярду в Суздале.На турнир съехались более ста сильнейших бильярдистов России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Туркменистана – действующих чемпионов своих стран и мира.Серебряный призер чемпионата ЦФО Анастасия Карпич уверена, - ее коронный удар "чужой через поле" поможет ей выиграть Кубок Губернатора.Анастасия Карпич, серебряный призер чемпионата ЦФО по бильярду:- Бильярдом занимаюсь более 12 лет, из самых высоких заслуг - это 2 место на чемпионате ЦФО и 3 место на командном чемпионате России, который был в ноябре.Сейчас в регионе - 4 мастера спорта России, 72 кандидата в мастера спорта, и более 100 спортсменов, выполнивших нормативы юношеских и взрослых спортивных разрядов.Кубок мира в Суздале даст развитию бильярда во Владимирской области новый импульс, - говорит министр спорта России Олег Матыцин.Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:- Все ключевые показатели по вовлеченности в систематические занятия физкультурой и спортом, по обеспеченности объектами, - они вдохновляют.За последние десять лет владимирские бильярдисты на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях завоевали более 60 медалей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Надеюсь, что наши спортсмены будут достойно показывать свое мастерство на всех видах чемпионатов (российских, европейских, мировых и так далее). Сделаем так, чтобы слава о российском спорте шла, в том числе, - из Владимирской области.Георгий Шенгелия, режиссер фильма "Классик":- Готов стоять на коленях перед Губернатором, перед министром, перед мэром Суздаля, чтобы мы тут работали. Это, понимаете, стечение такое, и нельзя это нарушать, это может быть плохо для меня, и для картины в будущем.По словам режиссера, - актеры Алексей Гуськов и Сергей Никоненко обязательно сыграют и в продолжении "Классика". Рабочее название фильма "24 часа". Остальное пока держится в секрете.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".