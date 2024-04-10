Во вторник, 9 апреля, в туристической столице 33-го региона начался Кубок мира по бильярдному спорту «Классик».

Во вторник, 9 апреля, в туристической столице 33-го региона начался Кубок мира по бильярдному спорту «Классик». Об этом в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Соревнования будут проходить на безе спорткомплекса «Суздаль Арена» до 14 апреля; в них принимают участие мастера бильярда из России, Беларуси и других стран ближнего зарубежья.Отмечается, что турнир назван по фильму Георгия Шенгелии «Классик», который снимался в Суздале.«Режиссёр и один из любимых актёров, сыгравших роли в этом кино, Сергей Никоненко, разделили с нами этот праздник спорта. Георгий Шенгелия поделился планами снять в «Суздаль Арене» вторую часть «Классика». Поддерживаем», - написал Александр Авдеев.