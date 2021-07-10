Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 38 551 случай заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 252 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших в областном центре - 63 человека. 28 случаев в Гусь-Хрустальном, 24 в Ковровском, 23 в Муромском, 14 в Петушинском, 12 в Вязниковском, 11 в Собинском, 10 в Киржачском районах. По 9 заболевших в Кольчугинском, в Гороховецком и в Суздальском районах. 8 случаев в Александровском, по 7 заболевших в Юрьево-Польском, в Меленковском и в Судогодском районах. По 5 случаев в Камешковском и Селивановском районах. 1 заболевший в городе Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 38 551 случай заболевания.