Придорожные кафе будут работать круглосуточно.

Во время онлайн-совещания с рестораторами 10 ноября замгубернатора Александр Ремига объявил, что с 13 ноября вступят в силу послабления для работы заведений общепита.«При посадке не больше 50% рестораны смогут работать до часа ночи. Придорожные кафе будут работать круглосуточно, но с соблюдением мер предосторожности по посадке и дезинфекции», - отметил Александр Александрович.Также в регионе планируют ввести систему QR-кодов, по аналогии со столицей. В случае диагностирования Covid-19 у одного из посетителей она позволит оперативно оповестить других клиентов бара или кафе.Что касается мер поддержки рестораторов, о которых говорилось в конце октября – до следующего понедельника они будут разработаны. Ожидается, что они коснутся выплат окладов сотрудникам и оплаты коммуналки.