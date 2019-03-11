Мир ожидает обещанную сенсацию после раскрытия архивов Папы Римского Пия ХII. Еще Пия ХII иногда называют Папой Гитлера.

Мир ожидает обещанную сенсацию после раскрытия архивов Папы Римского Пия ХII. Еще Пия ХII иногда называют "Папой Гитлера", поскольку Ватикан в годы правления этого Понтифика если уж прямо не сотрудничал с Гитлером, то во всяком случае точно не осуждал истребление Гитлером евреев. А вновь раскрытые документы могут пролить свет и на некие другие интересные детали.Интрига есть. Правда, Ватикан говорит, что рассекреченных документов — многие тысячи страниц, их нужно обработать и подготовить к публикации, рабочих рук в Ватикане мало, так что будет все не скоро. Мол, не надо торопиться раньше времени.Выглядит все как затяжка. Хотя интерес к тому, кто и как сотрудничал с человеконенавистническим гитлеровским Рейхом не ослабевает. Сама по себе история поучительна и показывает, сколь легко покупается западная мораль и какова цена нынешним санкциям, что обусловлены лишь нечистоплотной конкуренцией.Могли, например, США ввести тотальные санкции против гитлеровской Германии? Не ввели. Или против американских компаний, сотрудничающих с гитлеровской Германией? Например, по отношению к General Motors иFord, которые к 1939 году снабдили Гитлера грузовиками (90% бронированных трехтонок и более 70% средних и больших грузовиков Рейха). На заводах в Германии американские корпорации строили для Гитлера даже бомбардировщики. Летали они на американском бензине от Standard Oil.Мы уже не говорим про американскую компанию Kodak, которая прямо в годы Второй мировой использовала в Германии труд заключенных из концлагерей. Kodak производила не только кинопленку, но также детонаторы и другую военную продукцию.Но всех переплюнул нынешний мировой компьютерный гигант IBM. Первый президент компании Томас Вотсон не раз лично встречался с Гитлером и просто восхищался им. За сотрудничество с фашистской Германией Гитлер наградил Вотсона, а тот от Гитлера принял наивысшую награду, которой мог быть одарен иностранец, — Большой Крест Германского Орла. Это белый мальтийский крест с четырьмя орлами, сидящими в перекрестьях на свастиках. Но за что такой почет от Гитлера президенту IBM Томасу Вотсону, который за свою долгую жизнь не был удостоен ни одного американского-то ордена? А вот от Гитлера награду заслужил.А за то, что в годы Холокоста компания IBM Томаса Вотсона была у Гитлера на подряде по реализации дикого плана уничтожения евреев. Выражаясь современным языком, IBM обеспечила людоедскому проекту Гитлера цифровизацию.Вотсон и ныне гордость компании IBM. Его имя носит флагманский суперкомпьютер корпорации — Watson — тот самый, что отвечает на любые вопросы, заданные человеческим голосом и, не обращаясь к Интернету, побеждает чемпионов любых телевизионных викторин.Но чем известен настоящий Вотсон, тот самый, в честь которого в наши дни назван чудо-компьютер? Томас Вотсон — первый президент IBM. Занимал этот пост с 1915-го по 1956 7годы. В канун прихода Гитлера к власти в 1933 году IBM — лидирующая компания в мире по производству табуляторов -электромеханических счетных машин. Никто не делал их лучше. И никто в мире не обладал столь продвинутыми технологиями.Когда Гитлер решил уничтожить всех евреев, Томас Вотсон получил от фюрера предложение о сотрудничестве. Зная, что творится в Германии: еврейские погромы, увольнения евреев, будь то учителя или юристы. Буйства гитлеровских молодчиков, когда те выволакивали евреев из ресторанов, кинотеатров или, хватая прямо на улицах, пропускали их сквозь строй, после чего лицо жертвы превращалось в кровавое месиво. Обо всем этом писала американская пресса. Газеты исправно доставлялись в нью-йоркскую штаб-квартиру IBM, прямо на стол к президенту Томасу Вотсону. Он читал все это вперемешку с деловой корреспонденцией из нацистской Германии и принимал решения сотрудничать с Гитлером дальше.Из Германии тем временем сообщали о концлагерях, огромном потоке беженцев и сжигании книг на площадях. На Бродвее в ответ — демонстрации протеста с требованием к американским компаниям о бойкоте Гитлера. Окна офиса Томаса Вотсона как раз выходили на Бродвей. Но мысли его были с Гитлером.А Гитлеру, прежде чем начать уничтожать евреев миллионами, нужно было сначала всех пересчитать. По плечу такая задача была лишь с технологиями IBM, ведь компания уже неоднократно проводила перепись в США. И Вотсон стал переписывать евреев для Гитлера. Этим занялась компания Dehomag — филиал IBM в Германии. Но был ли у Вотсона выбор? Да, был. И Вотсон его сделал.Табуляторы IBM работали на перфокартах. Это картонки размером с долларовую купюру и отверстиями, комбинация которых создавала определенные коды, позволявшие вести многоаспектный поиск, — прообраз компьютера. Уже в 1933 году IBM по заказу Гитлера начинает заносить евреев на перфокарты, составляя многомиллионную базу. Каждого должны будут убить.Причем была разработана изощренная система распознавания скрытых евреев — анкета с перекрестными вопросами, позволявшая идентифицировать еврейскую кровь даже в тех, кто скрывал свою национальность, кто крестился в христианство, сменил фамилию и завел семью с арийцем. Математическая система Томаса Вотсона позволяла отслеживать еврейскую кровь на поколения в прошлое. Подробно это описано в книге американского журналиста и историка Эдвина Блэйка, что вышла относительно недавно."Перепись выявила уровень проникновения этих загрязняющих арийскую расу элементов в германскую культуру, торговлю, промышленность, юриспруденцию, медицину, а еще подлежащее конфискации еврейское имущество — дома, магазины, заводы", — пишет Блэйк.Томас Вотсон прекрасно знал, как используются его данные, ведь во второй половине 30-х годов он летал в Берлин раз в полгода.Уже после нападения Германии на Польшу гитлеровский генерал Рейнхард Гейдрих — начальник Главного управления имперской безопасности — отправил своим формированиям, ответственным за ликвидацию гражданского населения, секретный документ под названием "Еврейский вопрос на оккупированной территории"."Я хотел бы подчеркнуть раз и навсегда, что главные меры, то есть конечная цель, должны храниться в секрете. Первым шагом является контроль населения через перепись и регистрацию. Далее следует эвакуация", — отмечал Рейнхард.Эвакуация — в концлагеря на территории Польши — Аушвиц или Освенцим и Треблинка. А там — смерть. Всего на территории захваченной Европы компания IBM Томаса Вотсона занесла на перфокарты 11 миллионов евреев. Для уничтожения каждого без исключения. Гитлер это называл "окончательным решением еврейского вопроса". Так перфокарта от IBM стала орудием убийства миллионов. В некоторых концлагерях узникам на предплечье наносили номер — тоже заносился на перфокарты IBM.Считается, что в ходе Холокоста были уничтожены более 6 миллиона евреев. Славян — русских, украинцев и белорусов — ждала не лучшая судьба на Востоке. По бредовой теории расового превосходства, что двигала Гитлером, славяне должны были освободить свою территорию под жизненное пространство немцам. Не вышло. Благодаря мощи организованного сопротивления в СССР. И ценой огромных жертв. Славян в ходе этой битвы все же погибло куда больше, чем евреев. Огромные потери понесли все национальности Советского Союза, который принял на себя главный удар в той грандиозной битве.Память о ней сохранится навсегда, а интерес, кто на чьей стороне тогда работал, воевал, кто просто ради денег, кто закрывал глаза, интерес ко всему этому тоже будет вечным.После войны жертвы Холокоста потребовали от IBM извинений за стратегический альянс с Гитлером. Не дождались. Правда, в 2001 году IBM отправила в фонд компенсации жертвам Холокоста 3 миллиона долларов. Не густо. Но как принципиальное признание своей вины важно.