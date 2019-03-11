Латвия вновь пугает Евросоюз Россией. Президент Раймондс Вейонис призвал к единству для сдерживания Москвы.

Латвия вновь пугает Евросоюз Россией. Президент Раймондс Вейонис призвал к единству для "сдерживания Москвы".По его словам, Кремль всеми силами пытается укрепить свои позиции в Европарламенте для "раскола Европы".Заодно Вейонис обвинил и проживающих в Латвии этнических русских, сообщает "Россия 24". В том, что они выступают против законопроекта об образовании исключительно на латышском языке. Якобы эти протесты – явная попытка Москвы оказать давление на Ригу.Недоволен президент Латвии и реализацией проекта "Северный поток-2". Вейонис уверен, что строительство этого газопровода сделает позиции России на энергетической арене слишком сильными.