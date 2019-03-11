Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал досрочную победу в общем зачете Кубке мира. Это произошло после гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, где Бе стал вторым, пропустив вперед себя только украинца Дмитрий Пидручного.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал досрочную победу в общем зачете Кубке мира. Это произошло после гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, где Бе стал вторым, пропустив вперед себя только украинца Дмитрий Пидручного.По итогам гонки преследования Бе набрал 1050 очков, в результате чего стал недосягаемым для своего главного преследователя – россиянина Александра Логинова. В активе 27-летнего российского биатлониста 726 баллов. Замыкает тройку лучших француз Кентен Фийон Майе, который набрал 692 балла.Отметим, что 25-летний скандинав впервые завоевал "Большой хрустальный глобус".