Молодой человек без прав устроил впечатляющую аварию в Омске. Лихач не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, маневр закончился столкновениям с поддоном с тротуарной плиткой. В результате аварии пострадали два человека – они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Регистратор очевидца, едва не ставшего участником ДТП, запечатлел момент впечатляющей аварии, произошедшей в воскресенье, 10 мая, на площади Лицкевича в Омске.На записи видно, как водитель автомобиля Toyota резко перестроился и не справился с управлением, после чего легковушку занесло.Машина вылетела на полосу встречного движения и понеслась в сторону транспортного средства, из которого велась съемка, но врезалась в поддон с тротуарной плиткой, стоявший на тротуаре.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в результате столкновения пострадали два человека – 19-летний предполагаемый виновник инцидента, севший за руль без прав, и его 37-летний спутник. Оба травмированных были госпитализированы.