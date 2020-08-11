При попытке сбыта юбилейной медали «50 лет Вооруженных Сил СССР» и юбилейной медали «60 лет Вооруженных Сил СССР» сотрудники полиции задержали подозреваемую – 40-летнею москвичку...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что неизвестная женщина на улице Арбат пытается сбыть предметы, схожие с наградами. При попытке сбыта юбилейной медали «50 лет Вооруженных Сил СССР» и юбилейной медали «60 лет Вооруженных Сил СССР» сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 40-летнею москвичку. У злоумышленницы в присутствии понятых вышеуказанные награды изъяты. Проведенной экспертизой установлено, что изъятые предметы являются подлинными государственными наградами СССР.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60