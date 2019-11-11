До 15 миллионов евро в день по подсчётам Еврокомиссии теряют Испания и Франция из-за перекрытого каталонскими сепаратистами участка трассы на границе двух стран. Атмосфера специфическая: многокилометровые пробки, поперёк дорог разбиты палатки, установлены туалетные кабинки, а сами митингующие играют в футбол и готовят себе ужин.

До 15 миллионов евро в день по подсчётам Еврокомиссии теряют Испания и Франция из-за перекрытого каталонскими сепаратистами участка трассы на границе двух стран. Атмосфера специфическая: многокилометровые пробки, поперёк дорог разбиты палатки, установлены туалетные кабинки, а сами митингующие играют в футбол и готовят себе ужин. Сторонники платформы "Демократическое цунами" — главного аккумулятора многотысячной демонстрации — предупреждают: так будет минимум до среды.Вот так сейчас выглядит граница между Францией и Испанией. Это главная транспортная артерия, которая идёт через Пиренеи. Сотни грузовиков оказались в ловушке, простой ведёт к убыткам. Понимания со стороны водителей нет."У меня здесь груза на 50 тысяч евро, все испортится, кто за это будет платить?" – говорит водитель грузовика."Это полная глупость. Я уважаю, что они делают, но они же могут залезть на вершину вот этого холма и протестовать себе на здоровье, зачем шоссе то перекрывать, вот это раздражает!" – считает другой шофер-дальнобойщик.Они выламывают гигантские бетонные блоки, разворачивают их и выстраивают по несколько рядов заграждений. Французские стражи порядка на каталонском объявляют ультиматум.Французская полиция дала час на то, чтобы митингующие освободили трассу, но они уходить не собираются и строят баррикады."Французы сюда не придут. Это нейтральная зона между странами. Единственное, чего они хотят, чтобы с той стороны границы на таможне не было скопления машин", — рассказал активист.Одеяла, подушки, спальные рюкзаки, люди привезли с собой табуретки, столы. Играют в мяч, готовят и угощают друг друга национальным блюдом — хлебом с помидорной пастой и оливковым маслом. Разворачивают и целую полевую кухню.Поразительная солидарность и организованность. Координирует действия платформа "Демократическое цунами", которую испанские власти не раз пытались запретить и отключить от Интернета. Но в группе уже больше 400 тысяч подписчиков."Мне нужно было оказаться в определенном месте за час до акции, мне сказали, что надо приехать в назначенное время, я взяла машину, оставила ее здесь", — рассказала Лидия Родриго.Они прибыли синхронно со стороны Франции и Испании. И готовы остаться как минимум на трое суток.Дорога перекрыта и прямо посередине нее возводят огромную сцену, на которой вывесили огромный лозунг – обращение к Мадриду о том, что пора сесть за стол переговоров.На сцене знаменитости, известный композитор Люис Льяк, автор гимна движения за независимость."Мы хотим, чтобы испанцы сели за стол переговоров, много лет это просим, мирно. Поговорите, поговорите, а другая сторона абсолютно ничего не делает. Нам приходится предпринимать вот такие меры, нам самим это не нравится, но что нам делать?", — жалуется Мануэль Санчес."Мы проводили миллионные марши, мирные, возвращались домой и ни к чему это не привело. Мы должны найти способ заставить испанское правительство пойти на диалог. Нам не нужны пустые обещания, мы хотим решения конфликта", — говорит другой испанец.Кризис ещё и политический в стране не решили даже внеочередные выборы. Ультраправые удвоили свой результат, больше 50 мест, хотя ещё 11 месяцев назад у них не было ни одного.Лидер партии "Граждане" ушел в отставку, левые расколоты, у победивших социалистов нет большинства, усугубляет все проблема Каталонии, которая вот уже три недели не готова мириться с приговорами организаторам референдума о независимости.