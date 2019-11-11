Это совместный проект студентов и преподавателей Ковровской государственной технологической академии.

Это совместный проект студентов и преподавателей Ковровской государственной технологической академии.Препятствия позволяет видеть лазерный сканер - он прикреплен к автомобилю . А видеокамера на лобовом стекле определяет знаки и дорожную разметку. Датчики передают сигналы на компьютер - а тот уже сам определяет, как ему построить маршрут, сообщает сайт . В случае неожиданного препятствия - дорожные работы или дикое животное, у беспилотника мгновенная реакция - умная система тут же остановит автомобиль. А вот ковровские ямы робот объезжать пока не умеет - едет прямо по ним, и тут в управление должен вмешаться человек.