В результате возникшего личного конфликта женщине были нанесены несколько ударов в область головы предметом, похожим на топор...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы при содействии патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 33-летнего мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на Большой Очаковской улице между неизвестными мужчинами и женщиной произошла конфликтная ситуация, которая переросла в драку. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в результате возникшего личного конфликта женщине были нанесены несколько ударов в область головы предметом, похожим на топор, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. Согласно справке ей был причинен тяжкий вред здоровью.Установить местонахождение подозреваемого полицейским помогли очевидцы. Сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы на Озерной улице был задержан 33-летний ранее судимый приезжий мужчина. Со слов задержанного, он планировал встретиться с потерпевшей, чтобы передать ей денежные средства, взятые ранее в долг. На беседу пришел супруг женщины, с которым возник словесный конфликт, переросший в драку.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93