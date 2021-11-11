Эксперты, проведя испытания, предупредили, что бытовые приборы и за 3 тысячи, и дороже 50 тысяч рублей оказались среди аутсайдеров рейтинга.

Роскачество совместно с европейскими институтами потребительских испытаний представили обновленный , который теперь включает 60 моделей 14 брендов. Обновление рейтинга показало, что пылесосы с 16-кратной разницей в цене одинаково провалили испытания на удаления пыли.В рейтинг Роскачества добавились 8 новых пылесосов брендов Bosch, Samsung, Sencor, Philips, Polti и Xiaomi, стоимостью от 3 до 56 тысяч рублей. Средняя цена исследованных бытовых приборов составила 16 000 рублей.«Как показали испытания, мощность, цена, наличие специальных насадок на качество уборки не влияют. Правильно подобранный недорогой пылесос может чистить поверхности лучше, чем мощный дорогой прибор с невысокой эффективностью», — рассказала начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.При проведении испытаний эксперты предварительно высыпали на ковер минеральную пыль в заданном количестве, далее чистили его и подсчитывали количество пыли в пылесборнике. Чистка проводилась дважды, чтобы убедиться в воспроизводимости результатов устройства. Чем больше пыли с ковра переходило в контейнер, тем выше оценивалась работа пылесоса.Кроме того, эксперты проводили дополнительный тест при заполненном пылесборнике (от 100 до 400 г пыли). Ведь чем больше заполняется пылевой мешок, тем меньше чистого воздуха он может удержать. Соответственно, уменьшается и способность всасывать воздух с грязью и пылью. Тест завершался, если всасывание пыли падало ниже 40% или контейнер был максимально заполнен.Премиум-пылесос не оправдал ожиданийМоющий пылесос Polti Unico MCV85 Total Clean & Turbo стоимостью 56 тысяч рублей — единственный из исследованных с аквафильтром, показал очень низкие результаты в тестах на удаление грязи и пыли.Прибор удовлетворительно чистит пыль с ковров, но совсем не удаляет шерсть (даже со специальной щеткой), а также не высасывает грязь из щелей различных поверхностей. Кроме того, наличие фильтра HEPA у пылесоса никак не поможет аллергикам в уборке при столь низкой эффективности.Несмотря на хорошие результаты в тестах на удаление пыли с гладких поверхностей, данный пылесос стал одним из аутсайдеров рейтинга Роскачества.Пылесос за 3 тысячи рублей неэффективен для ковров и в чистке от шерстиВертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700 стоимостью 3 199 рублей (на момент закупки) справляется с пылью на ковровых покрытиях, однако при заполненном пылесборнике (общим объемом 0,8 л) оказался полностью неэффективен.Во время тестов на чистку от шерсти животных Xiaomi Deerma DX700 также показал неудовлетворительные результаты. Кроме того, пылесос был достаточно шумным и оказался эффективен только при уборке гладких поверхностей.Лучшие пылесосы (2018 – 2021)Пылесос Bosch BGL6PET1 Pro Animal стоимостью 19 000 рублей (на момент закупки) показал хорошие результаты в тестах на эффективность фильтрации пыли и закрепился на третьем месте в рейтинге Роскачества, а по итогам исследования 2021 года и вовсе стал лучшим.Прибор, предназначенный в первую очередь для владельцев домашних животных, мощностью 700 Вт показал, что действительно справляется с уборкой шерсти на «отлично». А низкое энергопотребление и уровень шума делают его еще и экологичным вариантом.Пылесос от Bosch также отлично справился при уборке пыли с ковровых покрытий, но единственный серьезный минус — чистка гладких полов. Эффективность в этом случае оказалась в полтора раза ниже.ТОП-5 пылесосов (2018-2021)МодельЦена (руб)*Общий балл (max – 5)Miele Complete C3 Cat&Dog Powerline SGEF335 0003,55Tefal TW6856EA9 0003,48Bosch BGL6PET1 Pro Animal19 0003,43Bosch BGL6HYG112 0003,38Electrolux PD91-8SSM35 0003,32*средние цены интернет-магазинов.По результатам тестирования, включая: производительность, удобство использования, эффективность фильтрации пыли, энергопотребление и уровень шума.Как выбрать эффективный недорогой пылесосВначале стоит определиться с типом пылесборника пылесоса. Чаще всего пылесосы с мешком для сбора пыли — менее дорогие. Мешки в них нужно или покупать (если они одноразовые), или стирать (если они тканевые). Пылесосы с контейнером в этом плане удобнее, но, как правило, дороже и шумные.«При выборе стоит настороженно относится к рекламным обещаниям о чудо-насадках, фильтрации воздуха и огромной мощности. Эти параметры не влияют на основную функцию пылесоса — эффективную очистку поверхностей от пыли. Среди лидеров нашего рейтинга есть пылесосы с мощностью всего 400 Вт, которые оказались эффективнее более мощных моделей», — объясняет Марина Боровкова.С 2021 года в Евросоюзе вступила в силу директива Еврокомиссии, которая запрещает продажу на всей ее территории пылесосов с потребляемой мощностью свыше 900 Вт. В соответствии с новыми требованиями, производители обязаны указывать на упаковке оценку, потребляемой устройствами энергии, где зеленая буква «А» означает низкий уровень энергопотребления, красная «G» — высокий.В России пока разрешена продажа более мощных устройств, хотя на законодательном уровне уже обсуждается введение подобных ограничений.Роскачество рекомендует выбирать технику тех производителей, которые выпускают качественные товары с заботой об экологии.