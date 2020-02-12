Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок к конституции предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть назначены в Совет Федерации президентом, семь из них будут назначаться пожизненно. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

Число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом, может быть увеличено до 30. Семь из них будут работать пожизненно. С таким предложением выступила рабочая группа по подготовке поправок к Конституции."Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате", — сообщил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.По словам Крашенинникова, пожизненно в Совфед смогут входить бывшие президенты России. При этом за ними будет сохранено право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.Сейчас глава государства может назначать не более 10 процентов сенаторов от общего состава Совфеда, уточняет ТАСС.Ранее член рабочей, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян предложил увеличить число сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также назначить пожизненных сенаторов. Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас тогда подтвердил, что эта идея будет обсуждаться.Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о поправках к Конституции, если их не поддержат граждане России. По его словам, россияне и будут "окончательной инстанцией".