4 единицы техники и 14 спасателей МЧС тушили мощный пожар в городе Лакинске Собинского...

4 единицы техники и 14 спасателей МЧС тушили мощный пожар в городе Лакинске Собинского районаНакануне вечером (11 марта 2024 года) произошел крупный пожар в частном жилом доме по адресу: Собинский район, г. Лакинск, ул. Красная, д. 4. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 150 квадратных метров.По словам сотрудников МЧС, погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области