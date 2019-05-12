В четвертом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ петербургский Зенит на домашней площадке обыграл краснодарский Локомотив-Кубань (87:85) и вышел в полуфинал турнира.

В четвертом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ петербургский "Зенит" на домашней площадке обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" (87:85) и вышел в полуфинал турнира.У победителей встречи самыми результативными стали марко Симонович (22 очка), Галь Мекель (14), Джален Рейнольдс (12) и Евгений Воронов (12), а у гостей больше всех набрали Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин – 21 и 20 очков соответственно.Первые три игры завершились двумя победами "Зенита" (78:69, 94:78) и одной викторией "Локомотива" (70:69). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу петербуржской команды.Подопечные Джоана Плазы вышли в полуфинал турнира, где им будет противостоять столичный ЦСКА, обыгравший в 1/4 финала "Нижний Новгород" (3:0 – в серии). Первый матч противостояния "Зенита" и ЦСКА состоится 23 мая.