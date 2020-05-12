Туристы смогут использовать ваучеры на зарубежные туры для бронирования внутрироссийских туров, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу Россия 1.

Туристы смогут использовать ваучеры на зарубежные туры для бронирования внутрироссийских туров, заявил вице-президент "Ассоциации туроператоров России" (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу "Россия 1".Туристы имеют право в счет суммы ваучера перебронировать тур за рубеж на внутрироссийский тур. Речь идет о турах на Камчатку, в Сочи, Крым, и другие города и регионы. "Выбирать сможет сам турист, но деньги его будут сохранны", — отметил Горин.Дополнительные рейсы по России уже намечены.Если же турист не воспользуется ваучером, то по истечении срока действия ваучера турист получит деньги с процентами. Так, если тур стоил 100 тыс. руб., то оператор должен вернуть 105,5 тыс. руб., пояснил Горин.Правительство 7 мая внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает право туроператоров не возвращать туристам деньги за отмененные туры во время чрезвычайной ситуации (ЧС), а предоставлять гарантию выполнения равнозначного тура при отмене (ЧС). Правительство определит порядок предоставления гарантий под будущий тур.Главное условие — если стоимость тура на время оказания услуг окажется выше стоимости, указанной в заключенном ранее договоре, то туроператор не вправе требовать с туриста доплату.