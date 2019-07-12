А к четырем дошкольным учреждениям возведут пристройки

А к четырем дошкольным учреждениям возведут пристройкиВ 2019 году Владимирская область выделила дополнительные средства на возведение пристроек на 50 мест к нескольким садам Владимира:«Детский сад № 66» улица Завадского, дом 13-а,«Детский сад № 87» улица Крайнова, дом 14-а,«Детский сад № 4 компенсирующего вида» улица Сурикова, дом 25/23,«Детский сад № 62» улица 1-я Пионерская, дом 22-а.А в 2020 году планируется строительство садика на 115 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино, садика на 50 мест на улице Тихонравова и садика на 50 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино.В 2021 году планируют построить садик на 108 мест на улице Тихонравова и сад на 108 мест в микрорайоне №13 юго-западного района Владимира.Выбор детсадов обусловлен наименьшей обеспеченностью Ленинского района дошкольными учреждениями.