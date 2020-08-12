На выполнение второго этапа из бюджета города планируют направить 15,6 млн рублей.

В Суздале скоро начнутся работы второго этапа проекта «Суздаль-Зарядье-Активация», сообщает .Проект предполагает комплексное благоустройство территории вокруг Торговых рядов. На выполнение второго этапа из бюджета города планируют направить 15,6 млн рублей. Администрация города объявила по выбору подрядчика, заявки на участие принимают до 20 августа. На следующий день конкурсная комиссия подведет итоги тендера и выберет победителя.Согласно материалам тендера, подрядчику предстоит завершить устройство тротуаров, установить бордюрные камни, посеять газон и посадить деревья и кустарники, поставить новый остановочный павильон, скамейки и лавки, а также урны и новые фонари на всех участках проекта - перед гостиницей «Сокол», у Кресто-Никольской церкви, с восточной, западной и южной сторон Торговых рядов. Как ожидается, все работы будут завершены в декабре 2020 года.Напомним, что строительство суздальского Зарядья - к его 1000-летию. Но еще на этапе создания проекта.