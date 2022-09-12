На подозреваемых возбуждены уголовные дела.

В Гусь-Хрустальном за незаконный сбыт героина задержана женщина и её сожитель. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.На одной из улиц города при продаже дозы наркотиков полиция прихватила 39-летнюю местную жительницу. В свёртке находился героин массой 0,52 грамма. Спустя некоторое время наркополиция взяла её сожителя - 49-летний мужчина намеревался толкнуть 0,19 грамма.На подозреваемых возбуждены уголовные дела. Их арестовали.