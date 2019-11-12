Родители учеников СОШ №43 г. Владимир обратились в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение санитарных норм в спортивном зале школы.

Родители учеников СОШ №43 г. Владимир обратились в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение санитарных норм в спортивном зале школы. Во время внеплановой проверки в спортзале были выявлены следы протечек, грибок и превышение влажности. Занятия в помещении создавали угрозу здоровью детей.был составлен протокол об административном нарушении. Ленинский районный суд вынес решение о закрытии зала для посещения детьми на 80 суток.