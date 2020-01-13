Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 22 миллионов рублей на закупку за границей незарегистрированных в РФ лекарств для тяжелобольных детей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 22 миллионов рублей на закупку за границей незарегистрированных в РФ лекарств для тяжелобольных детей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства."Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах специальных препаратов, таких как "Фризиум" ("Клобазам") и некоторых других", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами, передает телеканал "Россия 24".Глав правительства напомнил, что аналогичные меры уже принимались в 2019 году, чтобы помочь больным детям, которым другие психотропные лекарства не подходят.В настоящее время законодательство запрещает приобретать медицинские препараты, незарегистрированные в России. Лицензия на ввоз таких лекарств есть только у Московского эндокринного завода, который продолжит приобретать и распределять эти препараты между пациентами.С 1 марта 2020 года, после вступления в силу законодательных поправок, врачи смогут уже на регулярной основе назначать такие препараты детям и взрослым.Кроме того, в ноябре 2019 года компания "Санофи" (производитель "Фризиума") подал заявление на регистрацию препарата в России. Экспертиза лекарства может завершиться к марту 2020 года.