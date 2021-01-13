12 лет он провёл во Владимирском централе. Амнистия для Шульгина станет символом свободы.

День из истории. 143 года назад родился публицист, революционер - Василий Витальевич Шульгин. В 1917 году он вместе с Александром Гучковым принял отречение императора Николая 2 от престола. Большевиков Шульгин не принял, стал одним из идеологов Белого движения. В 1920 году эмигрировал. За границей делал всё, чтобы сохранить национальную идентичность русской эмиграции. Особое место в жизни Шульгина занял Владимир. В 1944 году Василия Витальевича, по приказу Кремля, вывезли из Югославии и осудили за антисоветскую деятельность. . Амнистия для Шульгина станет символом свободы. Последние годы Василия Витальевича прошли в доме на улице Фейгина во Владимире.