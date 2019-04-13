В грузинском Батуми продолжается чемпионат Старого Света по тяжелой атлетике. В программе субботы, 13 апреля, было два финала. У женщин в категории до 87 кг победила россиянка Татьяна Каширина, а у мужчин (вес до 109 кг) Родион Бочков стал бронзовым призером.

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Старого Света по тяжелой атлетике. В программе субботы, 13 апреля, было два финала. У женщин в категории до 87 кг победила россиянка Татьяна Каширина, а у мужчин (вес до 109 кг) Родион Бочков стал бронзовым призером.Каширина выиграла золотую медаль, превзойдя собственные мировые рекорды, установленные на мировом первенстве в Туркменистане. В рывке она показала 146 кг, а по сумме двух упражнений – 331 кг. Также она повторила мировое достижение в толчке – 185 кг.Призерами стали Анастасия Лысенко (Украина) и Эмили Кэмпбелл (Великобритания). Бочков показал результат 410 кг и всего на1 кг отстал от занявшего второе место Андрея Арямнова из Белоруссии. Чемпионом же стал представитель Армении Симон Мартиросян – 427 кг.