Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом в голову, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.

Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.Однако Салами считает, что Америка не пойдет на такой риск. И подчеркнул, что американские авианосцы уязвимы, а иранские оборонительные возможности вполне достаточны.5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. Это должно послужить сигналом для иранских властей. Позже сообщили о присоединении к группе ЗРК. При этом Вашингтон подчеркивает, что не хочет конфликта с Ираном, но будет, если это станет необходимым, отстаивать свои интересы, передает ТАСС.