Белые пятна на туфлях - от носка до пятки. На первый взгляд - будто пыль или песок. Но если присмотреться внимательнее, то станет понятно, что перед нами плесень. Кадр из торгового центра в Малайзии, который разошелся по сети тысячами репостов.

Белые пятна на туфлях — от носка до пятки. На первый взгляд — будто пыль или песок. Но если присмотреться внимательнее, то станет понятно, что перед нами плесень. Кадр из торгового центра в Малайзии, который разошелся по сети тысячами репостов.Автор публикации спрашивает у комментаторов "есть ли смысл открывать магазин после карантина". Ведь после двух месяцев простоя всё, что в нем было, полностью потеряло товарный вид.Следы плесени — не только на обуви. Повреждены чемоданы и сумки, ремни и портмоне. И даже — скамейки для посетителей.Хотя вроде бы продукция должна быть качественной, как минимум — из натуральной кожи. За грязными разводами можно разглядеть опознавательные знаки известных производителей. Но, видимо, для роста колонии грибов бренды — не преграда.Ну, а кроме констатации факта появляются вопросы. Почему торговая точка заросла так быстро? Где еще продавцов и покупателей могут ждать такие же сюрпризы? И главное — что делать с испорченными вещами. Скорее всего, проблем с продажей не будет. Есть даже те, кто готов купить ботинки и сумки прямо с плесенью.Конечно, многих пользователей соцсетей шокировали фотографии пораженных микроорганизмами товаров. Но у некоторых комментаторов уже возникли идеи, как вернуть обуви и аксессуарам прежний вид. А кто-то готов приобрести испорченную продукцию с хорошей скидкой и самостоятельно провести её очистку. Как бы странно это не прозвучало, но обилие плесени только подтверждает качество товаров. Значит кожа — действительно натуральная!"Современный мир, у нас чуть-чуть может быть органическая основа, после производства, а сверху вот такой слой краски, в котором органики нет совсем, сплошная химия. Технически можно назвать это кожей. Фактически её содержание очень маленькое. Пропитки какие-то, ещё что-то. И в итоге получается, что где-то органики больше, и этим грибкам есть, чем питаться, а там, где лаковый слой сверху и ещё что-то, просто нет питательной среды, поэтому вот. Можно сказать, чем лучше вещи, тем лучше на ней грибы. Даже так", — уверяет Дмитрий Харитонов, руководитель кожевенной мастерской Old School Craft.Плесень растёт очень быстро при наличии двух факторов. Первое условие для её роста — это достаточное количество углеводных компонентов, проще говоря, сахаров, которые создают хорошую питательную среду. Второе условие — тепло и сырость. Влажность воздуха более 60 % и температура выше 20-ти градусов – идеальны для появления этих микроорганизмов. Плесень очень любит отсутствие вентиляции, солнечного света и застой воздуха. К слову, в обувном отделе в Малайзии, где появилась плесень, в целях экономии отключили кондиционеры. Видимо, это и стало ключевым фактором в распространении грибков.Действительно, плесень относится к классу низших грибов. Это довольно большая группа микроорганизмов, имеющих микроскопические размеры. Плесневые грибы распространены повсеместно: в воздухе, воде, почве, на поверхности стен в сырых помещениях, овощах, фруктах. Есть полезные виды плесени. Пожалуй, наиболее известны грибки-пенициллы, из которых делают антибиотики. Но в большинстве своём споры плесневых грибов опасны для человека. Они образуют большое количество метаболитов, которые являются токсинами.Чаще всего человек сталкивается с плесенью на продуктах питания. Но при неправильном уходе за вещами она появляется и на вещах из натуральных материалов. Споры въедаются в материал и разрушают структуру волокон. Нередко плесень поражает кожаную обувь. Этому подвержены не только гладкие кожи или их заменители, но и замша. Чтобы этого не произошло, за ботинками нужно ухаживать."Обработанные вещи... Вы же не меняете покрытие. По сути дела, вы намазываете кремом, он образует пленку. Там, скорее всего, силикон в основе, и потом он начинает ссыхаться, впитываться. Кожа всё-таки впитывает довольно много. Защитная пленка пропадает. Почему говорят, что губками для обуви нужно пользоваться чаще. Это как раз связано с тем, что обновлять нужно слой. Как полировка на машинах", — поясняет Дмитрий Харитонов, руководитель кожевенной мастерской Old School Craft.Избавиться от плесени на обуви и одежде, конечно, тяжело, но можно. Необходимо помнить, что плесень – живой организм. И он тоже может погибнуть. Грибки не переносят соду, уксус, марганцовку, лимонный сок, нашатырный спирт. Это самые примитивные средства, которые у многих могут храниться дома. Но есть и специальная бытовая химия для удаления плесени с одежды.В общем, как показал случай в Малайзии, в отсутствии человека природа быстро берёт своё. И пары недель без ежедневной уборки хватит на то, чтобы целый магазин зарос плесенью.