Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси изменил свой внешний облик. 32-летний аргентинец расстался со своей бородой.

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси изменил свой внешний облик. 32-летний аргентинец расстался со своей бородой.Месси отпустил бороду пять лет назад, и весь футбольный мир привык к этому внешнему виду аргентинца. Однако Лионель опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он предстал гладко выбритым. Лидер "Барселоны" не стал объяснять чем вызвана смена имиджа.В настоящее время игроки "Барселоны" готовятся к возобновлению турнира в Ла Лиге. Футболисты пока занимаются в индивидуальном порядке.