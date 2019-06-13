Главный бухгалтер организации осуществил хищение около 168 миллионов рублей, полученных от пайщиков кооператива...
Следственным отделом ОМВД России по Басманному району УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества на общую сумму около 168 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый являлся председателем правления и главным бухгалтером в одном из кредитно-потребительских кооперативов столицы. За период деятельности организации фигурант уголовного дела осуществлял получение денежных средств, поступивших от пайщиков. Однако путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, он производил фактическое хищение денежных средств и их последующее распределение среди неустановленных следствием соучастников.
По данному факту СО МВД России по Басманному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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