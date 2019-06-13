Главный бухгалтер организации осуществил хищение около 168 миллионов рублей, полученных от пайщиков кооператива...

Следственным отделом ОМВД России по Басманному району УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества на общую сумму около 168 миллионов рублей.В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый являлся председателем правления и главным бухгалтером в одном из кредитно-потребительских кооперативов столицы. За период деятельности организации фигурант уголовного дела осуществлял получение денежных средств, поступивших от пайщиков. Однако путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, он производил фактическое хищение денежных средств и их последующее распределение среди неустановленных следствием соучастников.По данному факту СО МВД России по Басманному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЦАО8 (495) 600-11-60