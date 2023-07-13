Сделку признали недействительной.

В Покрове «Электросетевая компания» незаконно приватизировала 63 объекта электроснабжения. Суд постановил вернуть их в госсобственность.В октябре 2020 года администрацией Покрова создано АО, которому переданы объекты коммунальной инфраструктуры, составляющие систему электроснабжения города и посёлка Нагорный.«При этом имущество не включили в прогнозный план приватизации, а также компания не утвердила инвестиционные и эксплуатационные обязательства», - уточнили в прокуратуре.Прокурор потребовал признать сделку недействительной. Суд поддержал позицию ведомства. Всё возвращено в муниципальную собственность.