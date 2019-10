Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в Черное море эсминец ВМС США Портер.

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в Черное море эсминец ВМС США "Портер".#USSPorter began its northbound transit into the Black Sea. #freedomofnavigation https://t.co/DD1Bg16aUP pic.twitter.com/qEXSFbzghC— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 12 октября 2019 г.Контроль осуществляют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", передает РИА Новости. Корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр"."Портер" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Базируется на испанской военной базе в Рота.Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками, передает "Интерфакс".Конвенция Монтрё 1936 года восстановила права Турции над Черноморскими проливами, а также гарантировала особые права черноморских государств в части использования проливов. Была отвергнута британская идея уравнять права черноморских и нечерноморских держав на проход их военных кораблей через проливы, получив под таким предлогом значительное военное преимущество.