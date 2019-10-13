Владимирский русский оркестр под руководством маэстро Анатолия Антонова отмечает своё 30-летие. И в честь этой даты представит публике уникальный концерт.

Владимирский русский оркестр под руководством маэстро Анатолия Антонова отмечает своё 30-летие. И в честь этой даты представит публике уникальный концерт. В нем примут участие солисты филармонии и приглашенные гости. Всех любителей музыки ждут в концертном зале имени Танеева - 14 октября, начало в 18:30.Красота и гордость филармонической жизни города- Владимирский русский оркестр прощается с юностью. Позади творческий путь в 30 лет. Все эти годы неизменно главное- высочайшая культура и виртуозное мастерство исполнителей. Заслуженный артист России, балалаечник Игорь Безотосный верен оркестру со дня его основания. По его словам, это не только выдающееся явление в искусстве, но и дело всей жизни.Игорь Безотосный, солист оркестра, заслуженный артист РФ: "Оркестр русских народных инструментов - это сочетание тембров русских народных инструментов, есть какие-то сольные куски, тембр балалайки, домры хорошо слышно, а так - все сливается воедино."Организаторы обещают: праздничная программа удивит публику. В концерте-поздравлении примут участие многочисленные друзья оркестра, а также приглашенные солисты, Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, теноры Евгений Южин и Георг Эннарис.Олег Евтеев, концертмейстер, заслуженный артист РФ: "Программы не статичны, они не сделаны по шаблону. Мы все время стараемся сделать оригинальные ходы, которые были бы приятны зрителям, ну и конечно, и артистам это необычно все."Бессменный художественный руководитель оркестра и его главный дирижёр, Заслуженный деятель искусств России Анатолий Антонов уверен, любое новое в искусстве имеет право на существование. Маэстро признается: оркестр всегда с удовольствием аккомпанировал самобытным певцам. За полувековую историю концертного зала имени Танеева - на его сцене выступали сотни звезд. От исполнителей классики до современной эстрады. В их числе - и любимец владимирской публики - фронтмен группы "Рекорд оркестр" Тимофей Копылов.Анатолий Антонов, художественный руководитель, главный дирижер владимирского русского оркестра: "Мне самому нравится аккомпанировать, и ребятам нравится аккомпанировать именно вокалистам классического жанра, и современную песню аккомпанируем. Мне это нравится, поскольку я не умею петь, а очень хотелось."Среди сюрпризов юбилейной программы - и новое звучание. Клавишные гусли, баян, домра, балалайка и ударные разбавят электронным звучанием синтезатора. По словам музыкантов, синтез нового и классики всегда интересен. Он отражает дух нашего времени.Александр Сыпченко, Максим Котов "Вести- Владимир"