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- Спасти приют.
Судьба приюта для животных в Гусь-Хрустальном. Почему муниципальное предприятие оказалось на грани закрытия?
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