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Включайте ТВ-эфир!- Спасти приют.Судьба приюта для животных в Гусь-Хрустальном. Почему муниципальное предприятие оказалось на грани закрытия?- Испытатель Чижик. На его счету- три тысячи прыжков с парашютом. Чем занимается заслуженный парашютист-испытатель из Киржачского района на пенсии?- Зимний сад. И как приготовить плодовые деревья к зиме? Советы от специалистов Патриаршего сада.- Возвращение спустя век. Почему имя уроженца Гороховца Павла Булыгина старались забыть?- и надо ли поливать садовые деревья осенью?