Газон высажен, асфальт проложен. После реконструкции теплопровода на улице Горького компания «Т Плюс» благоустроила дворовую территорию. По просьбе жителей появились даже асфальтовые

Газон высажен, асфальт проложен. После реконструкции теплопровода на улице Горького компания «Т Плюс» благоустроила дворовую территорию. По просьбе жителей появились даже асфальтовые дорожки, которых раньше не было. В порядок привели более трех тысяч квадратных метров земельного участка. На эти цели компания «Т Плюс» потратила 20 миллионов рублей. Михаил Легоньков, зам. главного инженера по обеспечению технического