В Верховной раде продолжается веселье. Депутаты весьма экзотическими способами пытаются привлечь внимание своих коллег к несовершенству законотворчества на Украине.

В Верховной раде продолжается веселье. Депутаты весьма экзотическими способами пытаются привлечь внимание своих коллег к несовершенству законотворчества на Украине.Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Илья Кива объяснил в эфире программы "60 минут" свое эффектное появление на заседании парламента в маске Джокера желанием быть похожим на красочного российского политика Владимира Жириновского."Парламент Украины превратился в еще одно цирковое представление. Изменились критерии ведения и подачи информации. Сегодня политика должна быть красочной и яркой. И поучиться вести такую политику можно у Владимира Вольфовича. Он достаточно интересный политик на протяжении уже многих лет", — заявил Кива.По словам нардепа, своим поведением он добился того, что люди его услышали: "Сегодня действительно идет давление на свободу слова и принимаются законы, которые фактически являются убийственными для страны и народа Украины. И мы, как оппозиционная партия, должны противостоять этому. Сегодня вы видели протест народного депутата и гражданина Украины, который сказал, что будет бороться и обличать тех, кто себя называет "Слугами народа", а фактически играет на руку нашим западно-американским партнерам, выполняя под указку те проекты, которые спускаются сверху"."Было бы, может, смешно, если бы не было так грустно от того, что происходит в парламенте. Они должны увидеть и понять свое истинное лицо. Наша оппозиционная фракция четко высказывает свою позицию и готова бороться за интересы своей страны и народа", — заключил украинский депутат.Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера. В настоящее время этот герой комиксов у многих на слуху благодаря одноименному фильму, прошедшему недавно в кинотеатрах. Джокер известен своим неуравновешенным психическим состоянием и больше характеризует себя с негативной стороны.