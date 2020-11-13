Администрация округа Муром предоставила детям-сиротам ключи от восьми квартир, а с начала года жильем обеспечено уже 23 молодых человека.

Администрация округа Муром предоставила детям-сиротам ключи от восьми квартир, а с начала года жильем обеспечено уже 23 молодых человека.Квартиры приобретены в новостройках микрорайона Новая Слобода, в них выполнен косметический ремонт, установлены приборы учета, имеется вся необходимая сантехника и газовое оборудование, сообщил порталПриятный бонус новоселам - бесплатное подключение и пользование кабельным тв и Интернетом сроком на два месяца.До конца года администрация округа планирует пополнить список новоселов из данной категории очередников. Впереди — предновогодние, церемонии вручения ключей от новых квартир.