Отправить своё письмо девочка попросила журналистов. При этом она не захотела, чтобы показывали её лицо. Также ребёнок попросил не раскрывать фамилию, чтобы ей не забрали в детский дом.

Семилетняя девочка из Костромы написала Президенту РФ Владимиру Путину письмо. Крик души ребёнка заключается в бедственном положении дел в многодетной семье юной Анжелики.Она воспитывается вместе с пятью своими братьями и сёстрами. Все живут в коммуналке. Малышка пишет, что мама хотела получить квартиру побольше, но ей отказали.«В нашей России нам сказали, что никто не поможет, даже Путин. Потом к нам пришли органы опеки и стали угрожать, что заберут нас в интернат. Я не понимаю, для чего нужен Президент, если он не помогает людям, а только угрожает», - задаётся вопросом юная костромичка.Отправить своё письмо девочка попросила журналистов. При этом она не захотела, чтобы показывали её лицо. Также ребёнок попросил не раскрывать фамилию, чтобы ей не забрали в детский дом.