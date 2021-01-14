При этом в ГКБ №5 устранили неисправности на КТ.

В областном Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи, а также во владимирской горбольнице №6 в ближайшие две недели заработают два компьютерных томографа. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Она добавила, что в ГКБ №5 устранили неисправности на КТ.«Оборудование активно используется для диагностики пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус», - подчеркнула главврач региона.Отметим, что для разгрузки медучреждений, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь, в Радужном планируется развернуть 70 коек для больных ковидом.Глава депздрава подчеркнула, что жители Владимирской области страдают не только от Covid-19, поэтому квалифицированную медицинскую помощь необходимо оказывать всем пациентам с опасными для жизни и здоровья заболеваниями.