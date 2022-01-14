Самая снежная зима за последние 10 лет. Как она повлияла на будни владимирцев - смотрите в...

Самая снежная зима за последние 10 лет. Как она повлияла на будни владимирцев - смотрите в репортаже Анастасии Сахаровой.- Резкое потепление и мокрый снег. В регион пришла Эльза - североатлантический циклон. Но, в отличие от героини диснеевского мультфильма, Эльза не принесла сказочных событий. А ужас для коммунальщиков и автомобилистов.Рабочий день водителя снегоуборочной техники - 11 часов. Пять ночных смен, один выходной или "отсыпной", как его называют коммунальщики, а потом пять утренних смен. Колонной движутся шесть автомобилей. Чистят, подметают, посыпают. Всё для удобства пешеходов и автомобилистов. Но такую помощь они ценят не всегда.- Движение большое днем, тяжело работать. Ночью полегче, а днем тяжело. Потому что очень большое движение, никто не пропускает.Каждый день по Владимиру курсируют около полсотни специализированных машин. Патрульная снегоочистка и обработка противогололедным материалом. Зима проверяет на прочность. Уровень осадков вдвое превысил климатическую норму. Снежного натиска не выдержал козырек подземного пешеходного перехода на остановке "Химзавод".- Всю конструкцию менять здесь придется по идее.. Поликарбонат.К счастью, никто не пострадал. Но происшествие станет уроком для всех ответственных за уборку снега. Подобные пластиковые козырьки есть и на остановках, и на входах в учебные заведения, в детские сады. А снегопад пока не прекращается.Эльза не щадит и метеочувствительных людей. Они остро ощущают понижение атмосферного давления - на 30 миллиметров ртутного столба. Многие жалуются на головную боль и упадок сил.Лидия, жительница Владимира:- Голова, в голове что-то прямо. Не головокружение, а голову даже голову повернуть нельзя.. Повернешь влево, ой сразу всё!Аномальные снегопады- ежедневный вызов и для пассажиров общественного транспорта. Мало того, что добраться до остановки по сугробам - испытание, так еще и автобуса не дождаться.- Невозможно уехать.. И невозможно зайти. С транспортом беда в городе.- Вот вечером я заканчиваю в семь, на остановке стою 20-30 минут, а мне нужен 7,27 и 17, их не дождешься вообще.Вера, жительница Владимира:- Дворы нечищенные, автобусы как всегда у нас застревают, до работы добраться невозможно. Да, ощутили! - А плюсы какие-то есть? - Красиво! Зима красивая!Владислав, житель Владимира:- Нам такая зима снежная нравится, особенно сегодня.Снежная зима - повод достать коньки и лыжи, прогуляться по заснеженным паркам и просто полюбоваться новогодним городом.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"